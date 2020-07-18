في عيد سيامته الأول.. تعرف على مطران الكاثوليك بالإسماعيلية

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم السبت، بعيد السيامة الكهنوتية للأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

والأنبا دانيال، هو الأب دانيال لطفي خلّه الذي انتخبه سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة العام الماضي مطرانا لإيبارشيّة الإسماعيليّة باسم الأنبا دانيال.

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية رسامة الأنبا دانيال لطفي، مطرانًا للإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، في قداس إلهي برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، يوم 5 سبتمبر المقبل، بكاتدرائية مارمرقس للأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، فضلا عن الاحتفال باليوبيل الفضي للخدمة الأسقفية للأنبا مكاريوس توفيق الأسقف الفخري للإيبارشية.

ويأتي ذلك بعد اعتماد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان يوم 29 يونيو الماضي، انتخاب سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأب دانيال لطفي خلّه مطرانا لإيبارشيّة الإسماعيليّة باسم الأنبا دانيال.

وولد الأب دانيال لطفي خله في قرية نجع رزيق - أسيوط في 4 مايو 1969، والتحق بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي وحصل على ليسانس فلسفة ولاهوت عام 1996، وسُيِّم كاهنا علي يد الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط بكنيسة السيدة العذراء بنجع رزيق في 18 يوليو 1996، وعمل راعي في كنيسة قلب يسوع بالقوصية من 1996- 2000، وراعي لكنيسة السيدة العذراء بدرنكة من 2001- 2003، وراعي في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2003- 2006.

سافر الأنبا دانيال للدراسة في روما من 2006- 2008، وحصل على الماجستير في اللاهوت الراعوي للأسرة والزواج من معهد البابا يوحنا بولس الثاني، وعمل راعي في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2008 - 2013، وصار مسؤول عن التكوين الديني في إيبارشية أسيوط من 2008- 2016، ومسؤول عن مركز الأسرة وإعداد المخطوبين في إيبارشية أسيوط من 2009 - حتى الآن.

والأنبا دانيال هو مؤسس ومدير معهد المشورة الأسرية بالإيبارشية عام 2017، وكان راعي في كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط من 2013 حتى انتخبه سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019 مطرانا لكرسي الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك خلفا للأنبا مكاريوس توفيق.