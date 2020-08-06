الفيوم تستعد لانتخابات "الشيوخ" بإجراءات احترازية مشددة
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الوطن
06:36 م | الخميس 06 أغسطس 2020
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر لها يومي 11، 12 أغسطس الجاري، حيث أكد تجهيز لجان الانتخابات، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.
وشدد محافظ الفيوم على التنسيق المتبادل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وتأمين اللجان الانتخابية، فضلًا عن توفير الكراسي المتحركة لكبار السن للوصول إلى لجان الانتخابات دون تعب، مؤكدًا الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
ووجه محافظ الفيوم رؤساء المجالس والمدن بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، بجانب أعمال التعقيم والتطهير والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمواطنين، وكذا اتخاذ كافة الوسائل والسبل للوقاية من العدوى بفيروس كورونا خلال عمليات الانتخاب، موجهًا بتوفير مجموعات شبابية لتنظيم الناخبين من التربية والتعليم والشباب والرياضة، فضلًا عن دور مسئولي التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية.
وأكد محافظ الفيوم على دور رجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة، في توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية، والعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها، لظهور محافظة الفيوم في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها، لافتًا إلى أهمية دور الشخصيات العامة وكبار العائلات وعمد ومشايخ القرى جنبًا إلى جنب مع رجال الدين لتكثيف التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية.