الفيوم تستعد لانتخابات "الشيوخ" بإجراءات احترازية مشددة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر لها يومي 11، 12 أغسطس الجاري، حيث أكد تجهيز لجان الانتخابات، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وشدد محافظ الفيوم على التنسيق المتبادل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وتأمين اللجان الانتخابية، فضلًا عن توفير الكراسي المتحركة لكبار السن للوصول إلى لجان الانتخابات دون تعب، مؤكدًا الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

ووجه محافظ الفيوم رؤساء المجالس والمدن بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، بجانب أعمال التعقيم والتطهير والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمواطنين، وكذا اتخاذ كافة الوسائل والسبل للوقاية من العدوى بفيروس كورونا خلال عمليات الانتخاب، موجهًا بتوفير مجموعات شبابية لتنظيم الناخبين من التربية والتعليم والشباب والرياضة، فضلًا عن دور مسئولي التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية.

وأكد محافظ الفيوم على دور رجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة، في توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية، والعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها، لظهور محافظة الفيوم في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها، لافتًا إلى أهمية دور الشخصيات العامة وكبار العائلات وعمد ومشايخ القرى جنبًا إلى جنب مع رجال الدين لتكثيف التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية.