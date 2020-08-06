الأحد.. "القوى العاملة" تبدأ قبول طلبات 201 وظيفة بالقليوبية

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اعتبارًا من الأحد المقبل، قبول طلبات راغبي العمل على 201 فرصة عمل في شركتين وجمعية، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تتراوح بين 1600 إلى 2500 جنيه، فضلًا عن صرف حوافز.

صرح بذلك محمد سعفان وزير القوى العاملة، مشيرًا إلى أنَّ المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنَّ الفرص المطلوبة تتمثل في 95 فرصة عمل بشركة "الشرقية الصناعية للحلويات والشوكولات" على مهن فني إنتاج ومراقب أمن صناعي، وأمن إداري، عامل شحن وتوزيع، وعمال، مؤهل متوسط وعالي وبدون، براتب يتراوح بين 1750 إلى 2000 جنيه.

فيما أشارت إيمان السيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إلى أنَّ شركة "أتسوكا اتيكو فارما إيجيبت" تطلب 5 فرص عمل على مهن: "فني سلامة وصحة مهنية، وفني صيانة مؤهل متوسط وفوق متوسط" براتب يتراوح بين 1800 إلى 2500 جنيه، وشركة "دانتيل سلامتكس" تطلب 43 فرصة عمل على مهن "عامل إنتاج مسح، وفحص منسوجات، وفني أمن صناعي ومراقب جودة"، مؤهل متوسط وفوق متوسط عالي.

كما تطلب شركة "الجمال لتصنيع الزجاج" 29 فرصة عمل على مهن عامل إنتاج ومهندس "أتوكاد"، ومحاسب، مؤهل بكالوريوس هندسة، وتجارة، ودون ، براتب يتراوح بين 1800 إلى 2400 جنيه، وتطلب جمعية تنمية المرأة "حياتي" 30 فرصة عمل على مهنة مسؤول ائتمان مؤهل عالي بمرتب يتراوح بين 1600 جنيه، إضافة إلى حوافز.

وأكّدت أنَّ المهن المطلوبة يتمّ التأمين عليها اجتماعيًا، منوهة إلى أنَّه يتمّ متابعة التعيين مع الشركات طبقًا لتعليمات وزير القوى العاملة أولًا بأول وعرض "استمارة 1" تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تمّ تعيينها.

وقالت إنَّ الطلبات تقدم من الأحد المقبل وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهراً، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة"، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلًا عليهم.