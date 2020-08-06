مسؤول الرقابة بهيئة قناة السويس: أزلنا 250 مليون متر مكعب من الرمال

قال المهندس محمد عادل، مسؤول الرقابة والمتابعة بهيئة قناة السويس، إن حفر قناة السويس الجديدة في عام واحد كان تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لم تتوفر له الرفاهية في إعدادات المشروع ثم البحث عن اللوجستيات، حيث تمت الخطوتان بالتوازي، وهو ما قابلته صعوبات بالغة.

وأضاف عادل، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر المذاع على فضائية القناة الأولى: "كنا نعمل في الشرق، أي في سيناء، ونحن نعلم أنه يستلزم فيها احتياطات وتصاريح أمنية، ولم يكن هناك وقت للانتظار، حيث كان مطلوبًا منا إصدار 7000 تصريح للعاملين منهم أجانب في نفس الوقت، والقوات المسلحة والشرطة وحرس الحدود ساعدوا كثيرًا في هذا الأمر".

وتابع أن الكراكات المصرية بدأت العمل في 6 أغسطس 2014، بينما بدأت الكراكات الأجنبية العمل في 5 نوفمبر من نفس العام، وكان هناك بعض المناطق تبلغ ارتفاعاتها نحو 10 أمتار، إذ قامت القوات المسلحة بعمل عظيم ونفذت الحفر الجاف في هذه المناطق، وجرت إزالة 250 مليون متر مكعب من الرمال، لافتًا إلى أن مجموع الرمال التي استخرجت من تحت المياه بلغت 285 مليون متر مكعب.