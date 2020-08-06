رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس مراقبة الملاحة بـ"السويس": القناة الجديدة قللت فترة انتظار السفن

كتب:

بسمة عبدالستار
03:09 م | الخميس 06 أغسطس 2020
القبطان عمرو فايز رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس

القبطان عمرو فايز رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس

قال القبطان عمرو فايز، رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة أحدثت إضافة لقناة السويس وعملت على تقليل وقت الانتظار للسفن لأنه قبل افتتاحها كانت القناة تحدث 3 قوافل فقط قافلة من الجنوب و2 آخرين من الشمال.

وأضاف فايز، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى، "بالنسبة للقافلتين من الشمال، كانت الأولى تدخل في الساعة 12 من منتصف الليل، أما الثانية فكانت تدخل القناة في الساعة 6 صباحا، وذلك بعد الانتهاء من قافلة الجنوب، وهو ما كان يكلف السفن الانتظار لفترة زمنية تتراوح ما بين 8 إلى 10 ساعات".

وتابع، أنه بعد تدشين قناة السويس الجديدة، باتت القناتان تستقبلان قافلتين فقط، واحدة من الجنوب وأخرى من الشمال في نفس الوقت، ومن ثم فإن قناة السويس الجديدة رفعت تصنيف قناة السويس.

اقرأ المزيد:

رئيس قناة السويس يحيي القوات المسلحة لمساهمتها في حفر القناة الجديدة

رئيس هيئة قناة السويس: السيسي صاحب قرار حفر القناة الجديدة

عبدالجواد: قناة السويس الجديدة أصبحت قائدة للسوق الملاحي

زكي: قناة السويس الجديدة حققت أمانا ملاحيا

"ربيع": قناة السويس الجديدة رفعت عوائد الهيئة لـ 5.7 مليار دولار