رئيس مراقبة الملاحة بـ"السويس": القناة الجديدة قللت فترة انتظار السفن

قال القبطان عمرو فايز، رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة أحدثت إضافة لقناة السويس وعملت على تقليل وقت الانتظار للسفن لأنه قبل افتتاحها كانت القناة تحدث 3 قوافل فقط قافلة من الجنوب و2 آخرين من الشمال.

وأضاف فايز، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى، "بالنسبة للقافلتين من الشمال، كانت الأولى تدخل في الساعة 12 من منتصف الليل، أما الثانية فكانت تدخل القناة في الساعة 6 صباحا، وذلك بعد الانتهاء من قافلة الجنوب، وهو ما كان يكلف السفن الانتظار لفترة زمنية تتراوح ما بين 8 إلى 10 ساعات".

وتابع، أنه بعد تدشين قناة السويس الجديدة، باتت القناتان تستقبلان قافلتين فقط، واحدة من الجنوب وأخرى من الشمال في نفس الوقت، ومن ثم فإن قناة السويس الجديدة رفعت تصنيف قناة السويس.