ضبط 962 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

ضبط (962) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة منوف (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها ( 7 طن "دقيق فاخر") مجهول المصدر بقصد رفع أسعارها .

ضبط مسئول مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة سوهاج أول البلينا (بمحافظة سوهاج) لتصرفه فى كمية قدرها ( 6 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعه فى السوق السوداء قدرت بقيمة مبالغ مالية (32700 جنيهاً ) .

ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (4,915 طن "أرز - دقيق – مكرونة – عدس – ملح طعام") معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور معرضاً صحتهم وحياتهم للخطر .

ضبط مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدائرة مركز شرطة أبو حماد (بمحافظة الشرقية) لحيازته (2 طن "أعلاف حيوانية") مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية .

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا الغش التجارى والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين والتى إستهدفت ( المحال العامة – محال الجزارة) للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .. والتى أسفرت عن ضبط عدد (11) قضية بإجمالى مضبوطات (1,395) طن .

كما قامت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات بحملة تموينية مكبرة بمشاركة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والجهات المعنية ، إستهدفت فروع إحدى السلاسل التجارية بمحافظة الإسكندرية أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. وذلك على النحو التالى :

إستهداف فرع كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى ، وضُبط بداخله كمية قدرها (490 كيلو جرام من اللحوم ومصنعاتها " لحوم ، كبده ، سجق ، كفته" ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى .

إستهداف فرع كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه ، وضُبط بداخله كمية قدرها (283كيلو جرام " بسطرمة ، أجزاء دواجن ، أرانب مذبوحة " ) مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، كما تبين عدم توافر شروط التخزين وكذا عدم إستيفاء الإشتراطات الصحية لثلاجات اللحوم .

إستهداف فرعين بدائرة قسمى شرطة (ثان المنتزه – أول الرمل) ، وتبين عدم توافر شروط التخزين وكذا عدم إستيفاء الإشتراطات الصحية لثلاجات اللحوم ، وتم سحب عينات من اللحوم ومصنعاتها لإرسالها للجهات المعنية لبيان مدى مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .