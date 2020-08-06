رئيس مدينة كفر شكر: مبنى المحلات المحترقة صادر له قرار إزالة منذ 2013

أكد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه كلف بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة كافة إجراءات التراخيص والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بحريق سنتر يضم عدة محال بكفر شكر، مشيرا إلى أن المكان عبارة عن محلات ملابس وستائر وخردوات وبدأ الحريق في 8 صباحا وانتهي بالـ10 صباحا مؤكدا أن المكان صادر له قرار إزالة منذ 7 سنوات.

وأوضحت معاينة مكان الحريق أنه عبارة عن معرض وله مدخلين لمواطن مزدوج الجنسية والمصرية الإيطالية وتسبب الحريق في احتراق شقتين مجاورتين وتحرر المحضر 3025 إداري مركز كفر شكر وقدرت الخسائر المبدئية بمليون جنيه تقريبا.

السيطرة على حريق هائل بمعرض للملابس ومخبز وعدة محلات في كفر شكر

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد اندلاع حريق هائل داخل مجموعة محلات ومعرض كبير للملابس ومخبز ملك "س.م.ز" مما أثار عملية هلع وفزع بين الأهالي بسبب شدة النيران وكثافة الأدخنة التي غطت سماء كفر شكر وهرول الأهالي والأطفال من نومهم إلى الشوارع بسبب الأدخنة التي كادت أن تسبب لهم اختناقات.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المنازل والمحلات التجارية المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.