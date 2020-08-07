أحمد الطاروطي مرشح الشيوخ بالشرقية: عودة المجلس يزيد التمثيل المجتمعي

قال أحمد صلاح الطاروطي مرشح مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن فردي، إن عودة مجلس الشيوخ من شأنه زيادة التمثيل المجتمعي، وإثراء الحياة النيابية في مصر، ومناقشة التشريعات والقوانين التي تخدم المواطن والصالح العام.

وأشار خلال حواره مع "الوطن"، إلى أنه سيطرح موضوعات تتعلق بدعم الاستثمار، وخلق مزيد من فرص العمل، إيمانا بأن حل المشكلات الاقتصادية، يساعد على تحقيق المزيد من التنمية في مختلف المجالات.

-ماذا عن سيرتكم الذاتية ومسيرتكم العملية؟

أحمد صلاح فريد الطاروطي، مرشح مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية رمز القلم عن حزب مستقبل وطن، ولدت عام 1970 لأسرة تمتلك باعاً طويلاً من العمل السياسي والاجتماعي بمدينة فاقوس، ولدي العديد من الاستثمارات الزراعية، وأنا العضو المنتدب لشركة مشروم الطاروطي بفاقوس، وأمتلك من الخبرة العملية مايزيد عن الثلاثين عاما في مجال الاستثمار بالقطاع الزراعي والعمل على الصعيد المحلي والتصدير.

-ما اختصاصات عضو الشيوخ وما الدور المنوط به تنفيذه؟

يعطي عضو مجلس الشيوخ، رأيه في العديد من الأمور المهمة، ومنها الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية، من موضوعات تتصل بسياستها في الأمور العربية والخارجية.

-ما هي دوافعك للترشح لمجلس الشيوخ؟

تقدمت للترشح لقناعتي بأهمية المساهمة في تقديم الرأي لموضوعات تخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بناء على خبرتي بطبيعة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لوطننا الغالي مصر، ودعم و ترسيخ الديمقراطية الحقيقية، والشفافية التي تسعى القيادة السياسية لتحقيقها.

وأنا علي قناعة بأهمية دور المجلس في تحقيق زيادة التمثيل المجتمعي، وتوسيع المشاركة، وسماع أكبر قدر من الأصوات والأراء من ذوي الكفاءات والخبرات في التخصصات المختلفة، لضمان التمعن في دراسة القوانين ومناقشتها بصورة أكثر تفصيلا ودقة، للمعاونة في إنجاز العملية التشريعية، وسن القوانين بصورة أكثر دقة، وسيكون لمجلس الشيوخ دور مهم ويثري الحياة النيابية في مصر.

-ذكرتم بأن لديكم برنامج انتخابي شامل فما هي أهم محاور هذا البرنامج؟

تتلخص محاور الحملة الانتخابية الخاصة بي، في عدد بسيط من النقاط، منها العمل من خلال المجلس على إبداء الرأي في التشريعات أو أي موضوعات يتم طرحها للمناقشة، من منطلق تشجيع الاستثمار والمستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب، بالإضافة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، ويكون له الأثر على الناتج القومي المحلي.

فضلاً عن دعم منظومة التعليم، والعمل على تشريعات تساهم في تمكين المرأة، ودعم أهمية دورها في المجتمع، وكذلك دعم مؤسسات تطوير مهارات الشباب، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل، والتركيز على تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة والقطاع الزراعي بصورة خاصة، بالإضافة إلى دراسة كل ما يتم تقديمه إلى مجلس الشيوخ بصورة دقيقة، ونقل كل المشكلات التي تواجه المواطن بشفافية وإيجابية، تساهم في دفع عجلة التنمية وتعود بالنفع على كل المواطنين المصريين.

-تواجه مصر العديد من القضايا والمشكلات داخليا وخارجيا.. ما تقييمك لدورها الإقليمي والدولي حاليا؟

أري أن القيادة السياسية خططت بإيجابية شديدة، وغير مسبوقة لتنمية مصر في كل المجالات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ما يدعونا جميعا إلى أن نحافظ على هذه المكتسبات لصالح مصر وكل المصريين، ووجودي داخل مجلس الشيوخ، سيكون مؤيدا وداعما لهذه السياسات.

-أول إجراء لك تحت قبة مجلس الشيوخ حال فوزك بالمقعد؟

سأعمل من خلال الاختصاصات التي يمنحها لي قانون مجلس الشيوخ، على مراجعة جميع التشريعات التي سيتم عرضها للمراجعة، وكذلك الموضوعات المطلوب تقديم المشورة بها بكل دقة، ومن منطلق يسمو إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الناتج المحلي.

أخذا في الاعتبار أهمية دعم وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب، بالإضافة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، ويكون له الأثر على الناتج القومي المحلي، فضلاً عن دعم تمكين المرأة والشباب، وتطوير التعليم والدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع، في تنمية مهارات الشباب، لإعدادهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.

-أتعتقد أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة؟

بالطبع، وبما لا يدع مجال للشك فإن ماراثون الانتخابات حر، فعودة مجلس الشيوخ سيحقق زيادة التمثيل المجتمعى، وتوسيع المشاركة، وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء من جهة أخرى.

-ما رسالتك للناخبين؟

مصر في حاجة إلى نزولكم للإدلاء بأصواتكم، فلا تبخلوا عليها بهذه المشاركة البسيطة، عدم مشاركتك يعنى تنازلك عن حقك الدستوري، انزلوا يوم 11 و12 أغسطس.

-وبالنسبة لرسالتك للشعب المصري فى ظل هذه الظروف؟

أقول للشعب المصري، إن هذا الوطن ملك لكم، ونحن ومن سيحالفه الفوز سيكون نائبا عنكم، فيجب عليكم أن تختاروه بدقة وعن اقتناع، وأن تشاركوا في الادلاء بأصواتكم في انتخابات الشيوخ، وأدعو مواطني محافظتي الشرقية، للتصويت على مرشحي المقاعد الفردية السبعة المنتمين لحزب مستقبل وطن.