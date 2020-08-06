مصدر: دوامات هوائية وراء سقوط طائرة الجونة (صور)

قال مصدر مطلع لـ "الوطن"، إن الطائرة التي سقطت صباح اليوم في أحد المناطق بالجونة، هي طائرة شراعية تابعة لإحدى الشركات الخاصة َوتحمل شخصين فقط وكانت في رحلة تجريبية.

وأضاف أن الطائرة سقطت أعلى مدرج الهبوط، لافتا إلى أن سبب السقوط يرجع إلى وجود دوامات هوائية في هذه المنطقة أودت بحياة شخصين.

وصرح باسم عبدالكربم المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني، بأن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية، وهي من طراز "أبولو فوكس" وتحمل حروف تسجيل SUBTO ذات المقعدين قد تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم برحله تجريبية، وقد أسفر الحادث عن مصرع قائدي الطائرة وهما الطيار، أكرم الحصري والطيار محمد سعيد.

وعلى الفور أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني قرارا بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية والوقوف على أسباب الحادث.

ولقي شخصان مصرعهما اليوم الخميس، في تحطم طائرة خاصةً في منطقة الجونة، خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة بالغردقة.

كانت تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا بسقوط طائرة خاصة خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة تحمل شخصين أحدهما الطيار وشخص آخر.

وتمّ الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث، وتبين إصابة شخصين هما أكرم الحصري، ومحمد سعيد، وجرى نقلهما إلى مستشفى الجونة وتوفيا في أثناء محاولة إسعافهما. وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجرى إبلاغ الجهات المختصة للتحقيق.