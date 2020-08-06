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مصادر ملاحية: لجنة فنية لمعاينة حادث سقوط طائرة الجونة

كتب:

أيمن حمزة
12:13 م | الخميس 06 أغسطس 2020
مصادر ملاحية : لجنة فنية لمعاينة حادث سقوط طائرة الجونه

مصادر ملاحية : لجنة فنية لمعاينة حادث سقوط طائرة الجونه

أعلنت مصادر ملاحية مطلعة، إصابة شخصان في تحطم طائرة شراعية خاصة من طراز "أبولو" في منطقة الجونة، وذلك أثناء رحلة لها فوق منتجع الجونة بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

وتابعت سلطات الطيران الحادث، وشكلت لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.

وقالت مصادر ملاحية، إن الطائرة تابعة لشركة خاصة وهي شركة "إير مان" من طراز "أبولو".

ووقع الحادث، أثناء جولة لها بالمنطقة وعليها شخصان، وهما الطيار، وصاحب الرحلة، وتم إبلاغ السلطات وعمل انتشار سريع، والدفع بسيارات الإسعاف والمطافئ لموقع الحادث، وتم التعامل مع الطائرة والتحفظ عليها لحين وصول لجنة من حوادث الطيران لمعرفة ملابسات الحادث وفحص سجلات الطائرة وبيان قائدها.

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