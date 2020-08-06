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وزير الطيران يأمر بتشكيل لجنة لمعاينة موقع حادث طائرة الجونة

كتب:

أيمن حمزة
12:55 م | الخميس 06 أغسطس 2020
وزير الطيران يأمر بتشكيل لجنة للتوجه لموقع حادث طائرة الجونه للوقوف على أسبابه

وزير الطيران يأمر بتشكيل لجنة للتوجه لموقع حادث طائرة الجونه للوقوف على أسبابه

صرح باسم عبدالكربم المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني، أن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية وهي من طراز "أبولو فوكس" وتحمل حروف تسجيل SUBTO ذات المقعدين قد تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم برحله تجريبيه، وقد أسفر الحادث عن مصرع قائدي الطائرة وهما الطيار، أكرم الحصري والطيار محمد سعيد. 

وعلى الفور أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني قرارا بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية والوقوف على أسباب الحادث.

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