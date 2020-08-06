"التعليم العالي": 19 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات

بدأ الموقع الإلكتروني للتنسيق، اليوم، استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة، الراغبين في إجراء اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج للقبول بها، اجتياز الاختبارات بتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2020 – 2021.

وقال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الموقع بدأ استقبال رغبات الطلاب، أمس، حيث استقبل حتى الآن أكثر من 19 آلف طالب وطالبة، قاموا بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات.