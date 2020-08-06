رئيس التحرير

محمود مسلم

"التعليم العالي": 19 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات

كتب:

أحمد أبوضيف
02:22 م | الخميس 06 أغسطس 2020
السيا عطا

السيا عطا

بدأ الموقع الإلكتروني للتنسيق، اليوم، استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة، الراغبين في إجراء اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج للقبول بها، اجتياز الاختبارات بتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2020 – 2021.

وقال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الموقع بدأ استقبال رغبات الطلاب، أمس، حيث استقبل حتى الآن أكثر من 19 آلف طالب وطالبة، قاموا بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات.

اقرأ المزيد:

فنون جميلة حلوان تعلن خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2020

السبت.. بدء إجراء اختبارات القدرات في "إعلام المنوفية"

بدء تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا.. إليك كل ما تحتاجه من خطوات وأوراق

شروط وضوابط النجاح في اختبارات القدرات لخريجي الثانوية العامة

بالصور.. تعرف على أماكن إجراء اختبارات القدرات بالجامعات 2020

"التعليم العالي": إضافة "إعلام المنوفية" إلى كليات اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني