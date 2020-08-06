التموين : 178 شكوى ضد أسعار وهمية في الأوكازيون الصيفي

قال المهندس أسامة مخيمر رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تلقت 178 شكوى من المواطنين منذ انطلاق الأوكازيون الصيفي في 23 يوليو الماضي وحتى الآن.

وأوضح مخيمر لـ"الوطن"، أن الشكاوى تنوعت بين الإبلاغ عن محلات خالفت القواعد بعدم وضع تيكيت على المنتج بسعر ما قبل الخصم وسعر ما بعد الخصم، وشكاوى أيضا تضمنت بلاغات بتخفيضات وهمية لمحلات مشتركة في الأوكازيون.

وأشار مخيمر لوجود غرف عمليات لتلقي الشكاوى، ويتم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لمراقبة المحلات المشاركة في الأوكازيون، مطالبًا المواطنين بضرورة الحصول على الفواتير لأي عملية شراء حتى يكون ضمان لاتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مشكلات.