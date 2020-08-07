التموين: تجار الملابس يرغبون في مد فترة الأوكازيون الصيفي

قال المهندس أسامة مخيمر رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تلقت طلبات من عدد كبير المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي، برغبتهم في مد فترته، لما بعد 23 أغسطس المقبل، وهو الموعد المقرر فيه نهاية الأوكازيون.

وانطلق الأوكازيون الصيفي، في 23 يوليو الماضي، ومن المقرر بشكل مبدئي أن يستمر حتى 23 أغسطس المقبل.

وأوضح مخيمر لـ"الوطن"، أن الوزارة بدأت في استطلاع أراء التجار، ووجدت رغبة كبيرة منهم في مده لشهر أخر، مشيرًا إن الوزارة تقوم باستطلاع رأى اتحاد الغرف التجارية، لأنه الكيان الرسمي للتجار حول هذه الرغبة، وإذا وجدت تجاوبًا تقوم بإعلان المد بشكل رسمي.

وأوضح مخيمر، أن الأوكازيون الصيفي يضم كل أنواع المحال من ملابس واحذية الى موبيليا او نظارات أو أجهزة كهربائية أو أي شء يتم فيه عملية بيع وشراء بين التاجر والمستهلك.