وجدي زكي: قناة السويس الجديدة سهلت ربط أهالي سيناء بالمحافظات

قال المهندس وجدي زكي، المدير التنفيذي لقناة السويس الجديدة، إن الدولة تهدف لربط المواطن السيناوي بالقاهرة وباقي المحافظات، وقبل قناة السويس الجديدة لم تكن هناك وسيلة لعبور أهل سيناء من الشرق للغرب والعكس بسبب صعوبة الحركة بالمعديات، ولكن القناة الجديدة سهلت تلك العملية وأصبح المواطن السيناوي يمر بسهولة في 5 دقائق من خلال الأنفاق والكباري العائمة.

وأضاف زكي خلال حديثه مع الإعلامية خلود زهران، على شاشة "إكسترا نيوز" أنه يوجد مجتمع جديد يتم خلقه على الضفة الشرقية لقناة السويس الجديدة وهو مشروع قناة السويس الجديدة والمنتجعات السياحية، مشيراً إلى أن قناتى السويس القديمة والجديدة تمت مرافقهما بشكل كامل ومتكامل.

وتابع زكي أن كراكات قناة السويس تعمل في دمياط وبورسعيد لتطهير الموانئ هناك، لافتاً إلى أن تكلفة حفر قناة السويس نحو 2 مليار دولار.