الجرجاوي طبيب الغلابة الجديد: "الكشف بـ 6 جنيه ودعاء المرضى بالدنيا"

لم يكن الدكتور محمد مشالي هو "طبيب الغلابة" الوحيد الذي وهب مهنته وعلمه لعلاج الفقراء والمحتاجين، ففي منطقة محب بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، طبيب آخر سار على نفس النهج، هو الدكتور عماد الجرجاوي، استشاري أمراض القلب والباطنة، والذي حرص على استمرار كشفه بقيمة 6 جنيهات.

وترصد "الوطن" معالم من مشوار "الجرجاوي"، 62 عامًا، والذي تعامل مع مهنة الطب كرسالة وليس من منطلق حصد الأموال على حساب المرضي من الفقراء والأكثر احتياجًا.

وتقع عيادة "الجرجاوي" بنطاق منطقة الرجبي التابعة لحي أول المحلة، والتي افتتح أبوابها للمرضى منذ تخرجها من كلية الطب بجامعة طنطا، وعمله طبيبًا استشاريًا للأمراض الباطنة والقلب بمستشفى المحلة العام قبل بلوغه سن المعاش.

وقال "الجرجاوي" إنه حرص طوال فترات عمره منذ تخرجه من كلية الطب على ضرورة تخفيض أسعار كشفه حتى وصل إلى 6 جنيهات، مضيفًا "دعاء المريض ليا بالدنيا كلها، والحياه مش كلها أموال يكفينا رضا الله وإيمانًا برسالتنا فى خدمة المرضي أولًا".

وأوضح طبيب الغلابه الجديد أنه يباشر مهام عمله بالعيادة من الساعة التاسعة مساء حتي آخر كشف لكل مريض متواجد داخل عيادته، مشيرًا إلى حرصه على رعاية والدته المسنة، والجلوس برفقتها بمنزل العائلة بمنطقة محب وسط المدينة العمالية.

لافتة على باب عيادته كُتب عليها "من فضلك رن الجرس ولا داعي لإزعاج الجيران.. وعيادتي مفتوحة للمرضى"

ورفض "الجرجاوي" إلحاق سكرتير بعيادته، وذلك لصالح المريض وعدم إلزامه بدفع قيمة الكشف "من لا يستطع دفع الكشف فأنا أولى بتحمله عنه، والحياة بقت صعبة، والناس غلابة، وربنا سخرنا في الحياة من أجلهم".

وأكد "طبيب الغلابة" عدم غلق أبواب عيادته الخاصه أثناء الإجازات والأعياد الرسمية، مشيرًا إلى أنه يفتح أبواب منزله لاستقبال المرضي من خلال تعليق لافتة على الباب كتب عليها عبارة "المريض يرن جرس المنزل ليقوم الطبيب باستقباله والكشف عليه مقابل ستة جنيهات" .