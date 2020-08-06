رئيس الوزراء البريطاني: سنواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن لندن ستواصل التركيز على احتياجات بيروت، معربا عن صدمته من مشاهد انفجار بيروت.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، اليوم، "بالتأكيد شعرت بالفزع والصدمة من المشاهد من بيروت بلبنان".

وأضاف "متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان".

وهزت انفجارات ضخمة ميناء بيروت أمس الأول، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 100 شخص وجرح نحو 4000 آخرين في العاصمة اللبنانية.