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مصطفى شوقي عن معاناته قبل الشهرة: "كنت بفرح لما يجيلي لايك على أغنية"

كتب:

شريف سليمان
12:09 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
مصطفى شوقي

مصطفى شوقي

قال المطرب مصطفى شوقي، إنه يبحث عن لون جديد ومفردات جديدة في الغناء، دون المفردات المعتادة، لهذا جاءت كلمات أغنيتيه "ملطشة القلوب"، و"ضارب عليوي" غريبتين.

وأضاف شوقي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e": "غرابة كلام الأغنية تميز للشاعر الذي ألفها، وهناك أيضًا عنصر الدعاية الذي كان أحد أهم أسباب نجاح الأغنية، وهي مصروف عليها كتير عشان توصل للناس".

وحول مشواره الفني، قال شوقي: "لم أيأس أبدًا على مدار مشواري الفني، لكني أصبت بالإحباط في أحيان كثيرة، وأنا لدي إصرار كبير على النجاح، وكان عدم قدرتي على الوصول إلى الناس من أبرز مسببات الإحباط لي على مدار 20 سنة قبل طرح أغنية ملطشة القلوب".

وواصل: "لما كنت بطرح أغنية كنت بفرح لما يجلي لايك واحد، وكنت ببقى سعيد جدًا لما 3 أشخاص يسمعوا أغنيتي".

وأشاد "شوقي"، بأغنيته الوطنية "أبويا وصاني، مشيرًا إلى أن توقيت طرحها كان رائعًا للغاية، وكان اختيارها منذ البداية رائعة، وحققت نجاحًا كبيرًا بعد طرحها.

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