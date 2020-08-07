وزير الرياضة: "دراجتك صحتك" مستمرة والمرحلة الثالثة الأسبوع المقبل

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة دراجتك صحتك، التي انتهت مرحلتيها الأولى والثانية، من خلال بيع 2400 دراجة مدعمة، ستستمر خلال الفترة المقبلة، ولن تتوقف، معلنا التوسع فيها خلال الفترة المقبلة جغرافيا، من خلال فتح منافذ للتوزيع فى مختلف المحافظات، بما يسمح لنا بتغطية متطلبات جميع الشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجة.

ولفت "صبحي"، إلى أن الاستمرار في المبادرة، يرتكز على رؤية القيادة السياسية، وتوجيهاتها بالعمل على نشر الممارسة الرياضية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين، خاصة النشء والشباب، من خلال ممارسة رياضة الدراجات.

وأكد الوزير، أن الآلية الوحيدة التي يجري من خلالها اقتناء الدراجات، ضمن المبادرة هي من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأوضح أن الأعداد التي طرحت حتى الآن، ومنذ انطلاق المبادرة، هي 2400 دراجة، جرى حجزها بالكامل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، إلا أن أعداد الراغبين في اقتناء الدراجات، يفوق ما جرى إتاحته حتى الآن، وهو ما سيجري مراعاته خلال مناقشة وتوقيتات انطلاق المرحلة الثالثة، التي ستعلن بعض تفاصيلها الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته، يعقد وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع الإدارات واللجنة المعنية بالمبادرة يوم الأحد، لمناقشة كل التفاصيل الخاصة بالمرحلة الثالثة للمبادرة، ومن المنتظر أن تشهد المراحل المقبلة، أعداد أكبر من الدراجات، لتتناسب مع الأعداد الكبيرة، من المواطنين الراغبين في اقتناء الدراجات.

وانتهى حجز المرحلة الثانية، التي تضمنت طرح 1400 دراجة أمس الخميس، خلال أقل من نصف ساعة فقط من بدء التسجيل، وشهدت البوابة الإلكترونية للوزارة، تزايدا مستمرا لزوارها، تجاوز 47 ألف زائر بهدف التسجيل لاقتناء الدراجة قبل فتح باب التسجيل خلال اليوم، وحتى انتهاء عملية التسجيل، ونفاد الكمية المطروحة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.