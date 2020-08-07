مميش يروي تفاصيل مكالمة "6 الصبح" مع السيسي: لم ينم بسبب فكرة القناة

كشف الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والمواني البحرية، عن أسرار حفر قناة السويس الجديدة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إنه عندما كان في طريقه لاستلام مهام منصبه الجديد كرئيس لهيئة قناة السويس، تلقى اتصالا من مستشار رئيس الهيئة، يخبره بتوقف العمل بقناة السويس، بسبب شحط إحدى السفن في بورسعيد.

وأضاف مميش، أنه تبادر إلى ذهنه خلال طريقه إلى قناة السويس بعد تلقيه المكالمة الهاتفية مع مستشار رئيس الهيئة، فكرة تنفيذ قناة موازية لقناة السويس، حتى حال حدوث أي عطل يتواجد شريان بديل للقناة.

وكشف مميش، أنه فكر في إنشاء تراك موازي لقناة السويس لاختصار زمن الإبحار في قناة السويس بنسبة 50%، كما أنها ستسهم في توصيل الغذاء بشكل أسرع، موضحا أنه شعر بالخوف من عرض الفكرة على جماعة الإخوان في تلك الفترة حتى لا ينسبوا الفكرة إلى أنفسهم، وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، خاطب السيسي في يونيو 2014 بفكرة إنشاء قناة السويس الجديدة، واستمع إلى فكرته ولم يعلق عليها.

وأوضح أنه في اليوم التالي، تلقى اتصالا من الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الهاتف المشفر، في الساعة السادسة والنصف صباحا، يخبره بأنه لم ينم بسبب مشروع قناة السويس، وأنه يوافق على تنفيذ ذلك المشروع.