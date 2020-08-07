مصرع 5 وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقنا

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، على طريق مدخل قرية الزرايب، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، أدى إلى مصرع 5 شباب وإصابة آخر، أثناء عودتهم من حفل زفاف.

وجاءت أسماء ضحايا الحادث كالآتي: علاء عبدالمنعم محمد، 16 عامًا، وباسم محسن محمد، 23 عامًا، وعبدالعزيز محمود عبدالراضي، 38 عامًا، محمد عبدالمنصف سلام، 35 عامًا، وحسين سلام حسين، 30 عامًا، وإصابة عبدالله محمود اسماعيل، 20 عامًا، تم نقلهم جميعًا لمستشفى أبوتشت.

تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.