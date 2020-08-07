رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع 5 وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقنا

كتب:

رجب آدم
06:50 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
حادث

حادث

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، على طريق مدخل قرية الزرايب، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، أدى إلى مصرع 5 شباب وإصابة آخر، أثناء عودتهم من حفل زفاف.

وجاءت أسماء ضحايا الحادث كالآتي: علاء عبدالمنعم محمد، 16 عامًا، وباسم محسن محمد، 23 عامًا، وعبدالعزيز محمود عبدالراضي، 38 عامًا، محمد عبدالمنصف سلام، 35 عامًا، وحسين سلام حسين، 30 عامًا، وإصابة عبدالله محمود اسماعيل، 20 عامًا، تم نقلهم جميعًا لمستشفى أبوتشت.

تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

اقرأ المزيد:

متضررو حادث حمو بيكا بالساحل: طلبنا من النيابة تفريغ الكاميرات

وزير الطيران يأمر بتشكيل لجنة لمعاينة موقع حادث طائرة الجونة

فريق من الأدلة الجنائية يعاين موقع انفجار أبوتشت

رئيس أبوتشت: أسطوانات البوتاجاز تطايرت على مساحة فدان من شدة الانفجار

إصابة شاب بطلق ناري في خصومة ثأرية بمركز أبوتشت في قنا