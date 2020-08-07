"التكراري" يصدم طلاب الثانوية العامة ويتوقع تخطي القبول بالطب لـ98.5%

كشف المجمع التكراري للناجحين في الثانوية العامة 2020، عن تخطي أكثر من 13 ألف طالب حاجز الـ98.5% علمي علوم، قبل إضافة الحافز الرياضي، ما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات الطب لأكثر من 98.5%، ليقف عند 98.6%.

وعن كليات الطب، التي تستوعب ما بين 8 آلاف طالب إلى 10 آلاف طالب، أوضح المجمع التكراري، أنه لا بديل عن توجه الحكومة الممثلة في وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد المقبولين بالطب بنسبة لا تقل عن 10%.

ورجح المجمع توقف الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان درجة واحدة أو نصف درجة عن كليات الطب البشري، لينحصر ما بين مجموع 403.5 درجة بنسبة 98.4%، و404 درجة بنسبة 98.53%.

وتوقع توقف القبول بكليات الصيدلة عند 402 درجة بنسبة 98%، وكذا كلية الصيدلة، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يتأرجح الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى ما بين 401.5 درجة بنسبة 97.9% أوأقل درجة بحد أدنى 400.5 درجة وبنسبة 97.68% .

وبشأن كليات الطب البيطري، رجح المجمع التكراري، أن يتوقف الحد الأدنى لكليات الطب البيطرى عند 400 درجة بنسبة 97.56%.

وفيما يتعلق بالشعبة الرياضية، وفقا للمجمع التكراري للناجحين في الثانوية العامة، فهناك أكثر من 18 ألف طالب حصلوا على مجموع أكثر من 385 بنسبة 93.9%، فما فوق، فمن المتوقع أن يتوقف الحد الأدنى للقبول بالهندسة عند 385.5 درجة بنسبة 94%، على غرار العام الماضي أو أقل بنصف درجة فقط 385 درجة بنسبة 93.9%.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، سيناقش في اجتماعه المقبل، الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة بجميع القطاعات في الجامعات وخصوصًا الكليات الطبية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصياغة المنظومة الجامعية ومنشآتها على نحو يعظم من الاستفادة العلمية والأكاديمية منها بهدف زيادة أعداد الطلاب والخريجين الجدد من التخصصات المميزة الحديثة، خاصةً في مجال التكنولوجيا والمجالات التي تتطلبها سوق العمل الحالي، سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد المصدر، لـ"الوطن"، أنه سيُعقد في منتصف الشهر الجاري اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، ورؤساء الجامعات؛ لمتابعة استعدادات الجامعات لتنسيق 2020، ومناقشة الأعداد المقرر قبولها في الكليات.