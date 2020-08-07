بدء اختبار القدرات بجامعة أسيوط غدا

عقد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، اجتماعا بعمداء الكليات المعنية باختبارات القدرات بالجامعة وبحضور الدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وجدي رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد ثابت بداري عميد كلية الفنون الجميلة، ورمضان توفيق مدير عام الشؤون التعليمية بالجامعة.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على جاهزية الكليات لاستقبال طلاب اختبارات القدرات والمقرر أن يبدأ توافدهم على الكليات الثلاثة، غدا حتى الخميس 20 أغسطس، بتطبيق أقصى درجات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

=