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محمود مسلم

ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بيروت" إلى 149 قتيلا

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وكالات
10:30 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
تفجير لبنان

تفجير لبنان

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الانفجار في مرفأ بيروت إلى 149 قتيلًا، بحسب صحيفة "لوريان لوجور" المحلية، نقلًا عن مصدر في وزارة الصحة اللبنانية.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء بمقتل 137 شخصًا وإصابة نحو خمسة آلاف آخرين بجروح، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ووقع انفجار مدمر، مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسببت بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.

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