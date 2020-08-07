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جامعة بنها تحصل على 14 مهمة علمية و5 بعثات خارجية

كتب:

حسن صالح
04:59 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
الدكتور ناصر الجيزاوي

الدكتور ناصر الجيزاوي

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فوز الجامعة بـ14 مهمة علمية و5 بعثات خارجية وبعثة واحدة إشراف مشترك ضمن الخطة الخمسية الثامنة للبعثات 2017-2022 وبالنظام التنافسي بين المتقدمين حيث تنوعت دول الايفاد بين امريكا والمانيا وكندا واليابان وايطاليا.

وشملت المنح الدراسية أعضاء هيئة تدريس وباحثين بكليات الطب البيطري والعلوم والزراعة والآداب والهندسة ببنها والتجارة.

وأضاف "الجيزاوي" أنه تتراوح مدة المهمة العلمية لدراسات ما بعد الدكتوراة من 3 إلى 6 أشهر، تبعا للدرجة العلمية وتبلغ مدة البعثة الخارجية من 4 إلى 5 سنوات.

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