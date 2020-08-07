انتهاء المهلة الزمنية المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني في 20 أكتوبر

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام"، وذلك خلال المدة الزمنية السابق تحديدها، والتي ستنتهي في 20 أكتوبر 2020، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين عقب إنتهاء المهلة.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بكل أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الخامسة مساء ولحين الانتهاء من المنظومة، يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيا.