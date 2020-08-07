ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب وبحوزتهما 1200 كيلو من أحجار الكوارتز 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين أبوالريش بمديرية أمن أسوان من ضبط (سيارة نقل) يستقلها ( أحد الأشخاص ) مُحمل عليها (عدد 15 جوال يحوى أحجار الكوارتز المستخلص منها خام الذهب وزنت حوالى 600كيلو جرام) .. كما تم ضبط (سيارة نقل) يستقلها (شخصين) مُحمل عليها (عدد 15 جوال يحوى أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب وزنت حوالى 600كيلو جرام ، عدد 2 ماكينة إنارة ، عدد 3 هيلتى تكسير ، إسطوانة بوتاجاز ) .

بمواجهة المتهمين إعترفوا بقيامهم بالبحث والتنقيب عن خام الذهب بدون تصريح بقصد التربح.

ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لحيازته 32 قطعة أثرية بقصد الإتجار

وأكدت وحدة مباحث قسم السياحة والآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (نجار – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا ، تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على (32 قطعة وعملة متنوعة يشتبه فى أثريتها)، وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشى أثار المنيا أفادوا بأثريتها وأنها ترجع للعصرين "اليونانى– الرومانى " وتخضع لأحكام قانون حماية الأثار ، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.