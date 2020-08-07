صور.. تجهيز 109 مقرات انتخابية في البحر الأحمر

انتهت محافظة البحر الأحمر من تجهيز 109 من مقرات اللجان الانتخابية، بعدد من المدارس والمصالح الحكومية استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والمقررة يومي 11 و12 من شهر أغسطس الجاري.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالبحر الأحمر 292508 ناخبين موزعين على 109 لجان انتخابية بمدن المحافظة بواقع مدينة رأس_غارب 31316 ناخبا، والغردقة_أول 54900 والغردقة_ثان 114772 و سفاجا 41916 والقصير 36407 و مرسى_علم 7952 وشلاتين 9868 وحلايب 4377.