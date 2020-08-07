الغربية في 72 ساعة.. 3 أوائل في الثانوية ومنتحرة و11 ضحية

في أقل من 72 ساعة شهدت محافظة الغربية مشاهد وأجواء من الفرحة والسعادة والحزن، بوجود 3 من أبنائها الطلاب ضمن أوائل الثانوية العامة، ومشاهد حزن وآلام حيث ودعت 12 من أبنائها، طالبة في الثانوية العامة انتحرت بسبب ضعف مجموعها، إلى جانب إعلان وفاة 3 في انفجار بيروت، ومصرع 8 في انهيار عقار بالمحلة أمس.

بمجرد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أسماء أوائل الثانوية العامة، عمت الفرحة 3 منازل في مراكز السنطة وبسيون وكفر الزيات، بوجود أبنائهم الطلاب ضمن أوائل الثانوية العامة، حيث حصدت محافظة الغربية هذا العام 3 مراكز على مستوى الجمهورية، هم: مريم محمود أحمد إسماعيل المركز الأول مكرر علمي علوم بمجموع 410 إدارة السنطة التعليمية، وأشرف أحمد أبو عريضة المركز الثالث مكرر علمي رياضة بمجموع 409.5 إدارة بسيون التعليمية، وعبد العاطي سلطان عطية عيسي رحاب المركز الثالث مكرر علمي رياضة بمجموع 409.5 إدارة كفر الزيات التعليمية".

ومن جانبه قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، للطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي، وأولياء أمور الطلاب لما قدموه من جهود متواصلة على مدار العام وتهيئة المناخ المناسب والدعم والمساندة المستمرة لرعاية أبنائهم ليحققوا هذه المراكز المتقدمة، مشيدًا في الوقت نفسه بدور مديرية التربية والتعليم والمعلمين وكافة الجهات التي ساهمت في إخراج ماراثون امتحانات الثانوية العامة هذا العام الي بر الأمان.

وفي المساء تحول المشهد من فرحة وسعادة الى حزن وألم، بعد ان أقدمت " حنان. ع" طالبة بالثانوية العامة في العقد الثاني من عمرها، على الانتحار بسبب سوء نتيجتها وحصولها على 65% ما دفعها للقفز من أعلى كوبري سمنود على فرع نهر النيل " دمياط" وتم الدفع بـ 3 فرق إنقاذ للبحث على جثة الفتاة وأعمال البحث ظلت على مدار 72 ساعة.

لم ينته أبناء المحافظة من متابعة العثور على جثة طالبة الثانوية المنتحرة، حتى فوجئوا بفاجعة أخرى عاشها كل أبناء الوطن العربي بصفة عامة، ومصر وقرية بنا ابو صير، في مركز سمنود بصفة خاصة، والتى راح 3 من أبنائها ضحية في حادث انفجار بيروت، "رشدي رشدي أحمد الجمل "، و "علي إسماعيل السيد شحاته" وإبراهيم عبد المحسن السيد أبوقصبه، الذين تركوا أسرهم وقريتهم منذ أكثر من 15 عاما، مغتربين سعيا وراء لقمة العيش وتوفير مستوى معيشة أفضل لأسرهم وذويهم.

في أقل من 24 ساعة استقبل أهالي الغربية بصفة عامة، ومدينة المحلة بصفة خاصة على فاجعة ثالثة ووجيعة أخرى، بانهيار عقار مكون من 5 طوابق في منطقة الرجبي، بحي أول المحلة، على 3 أسر، في مساء امس، الخميس، وعلى مدار أكثر من 15 ساعة من البحث عن الضحايا أسفل أنقاض العقار، تمكنت قوات الحماية المدينة من استخراج 8 جثث، "ربة منزل وبناتها الـ 3، ربة منزل وطفليها، وعامل" إلى جانب 3 مصابين، وتم نقل الجثث والضحايا الـ 8 والمصابين الـ 3 الى مستشفى المحلة العام، وتم استخراج تصريح دفن من قبل رئيس نيابة أول المحلة، والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر العائلة بالمحلة.