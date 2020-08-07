فيديو.. وزير الاتصالات: مكاتب البريد تقدم الخدمات الحكومية المرقمنة

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البريد المصري يلعب دورا محوريا في تقديم الخدمات الحكومية المرقمنة للمواطنين، وهذا ينقسم للخدمات الحكومية التي يستطيع المواطن الذي لايرغب في التعامل مباشرة مع الوسائل التكنولوجية ويستطيع أن يذهب لمكاتب البريد، مشددا على أن البريد يقدم كل الخدمات الحكومية المرقمنة، مثل المرور والتموين والمخالفات وغيرها من الخدمات التي ستكون متاحة على بوابة مصر الرقمية.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز" أن البريد يلعب دورا مهما في القروض الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات، حيث تم توقيع عقود اتفاق بين البريد المصري وعدد ضخم من هيئات المجتمع المدني التي تقرض الشباب قروضا صغيرة، وسيتم تعميم هذه التجربة العام الحالي ويستطيع الشباب الحصول على قرض صغير يبدأ به مشروع بشكل سهل وميسر من خلال مكتب بريد في قريته ومدينته.

وتابع طلعت أنه في عام 2019 نفذت الوزارة مشروعا ضخما لتحسين سرعة الإنترنت في مصر وبلغت الاستثمارات بها 30 مليار جنيه، وهذا المشروع هو الذي مكن البنية المعلوماتية في مصر أن تتحمل أعباء أزمة فيروس كورونا، ولولا هذا المشروع لما تمكنت البنية المعلوماتية هذه الأعباء المضاعفة، وتم البدء الشهر الماضي في المرحلة الثانية لرفع كفاءة البنية المعلوماتية وسيتم البدء بها نهاية العام الحالي، وسيتم الإعلان عن السرعات أولا بأول.

وشرح وزير الاتصالات أن سرعة الإنترنت بلغت في يناير 30 ميجا بت في الثانية ومع بداية جائحة كورونا تراجعت بعض الشيء ولكن سيحدث تحسن خلال الأيام المقبلة، مشددا على أن العام الماضي تم تطوير 150 مركز شباب تم زيادتها بصالات الإنترنت وقاعات مجهزة وسيتم تجهيز 150 مركزا آخر.

واستكمل وزير الاتصالات أن الوزارة أعلنت عن مبادرة للشباب لتدريبهم على التعامل مع أبجديات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات قبل الجائحة وحينما حدثت الجائحة وتحول التدريب لتدريب رقمي والمستهدف 20 ألف شاب يتم تدريبه على التخصصات المختلفة، حيث يستطيع الشاب التدريب على موقع الوزارة من منزله أو من خلال مراكز الشباب المطورة.