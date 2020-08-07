وزير الاتصالات: نجدد مبنى تاريخيا من القرن التاسع عشر بـ250 مليون جنيه

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر عام 2019/2020 هي الدولة رقم 1 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قدرتها على جذب استثمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فهي الدولة رقم 1 من حيث عدد المشروعات التي أنشئت والشركات التي قامت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدولة مستمرة في هذا الاتجاه لتشجيع ريادة الأعمال واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي هي واحدة من أهم دعائم استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز" أنه تمت إقامة 6 مراكز في الحرم الجامعية في محافظات متعددة في مصر وهذه المراكز هدفها تدريب الشباب على ريادة الأعمال وعلى مختلف روافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهناك حضانات للشركات الصغيرة داخل هذه المراكز.

وتابع طلعت أنه بالأمس مجلس الوزراء وافق للوزارة على إقامة مركز جديد ضخم داخل جامعة القاهرة خصوصا أن جامعة القاهرة بجوارها مبنى لمصنع تاريخي منذ القرن التاسع عشر، موضحا أن وزارة الاتصالات ستجدد هذا المبنى وترممه مع الحفاظ على قيمته التاريخية وتحوله لمركز للتدريب ورعاية الإبداع بتكلفة نحو 250 مليون جنيه.

وشرح طلعت أن التحول الرقمي بدأ في بورسعيد كمشروع تجريبي، وبعد ذلك سيتم إطلاق الخدمات المميكنة لكل أنحاء الجمهورية وهو سيكون ضمن الـ70 خدمة التي سيتم إطلاقها خلال أسابيع في كل محافظات الجمهورية وتزداد تباعا في كل محافظات الجمهورية ولن تقتصر الخدمة فقط على محافظة بعينها وكل المحافظات ستتمتع بخدمات مرقمنة بشكل متزامن، مؤكدا أن الرقمنة في الخدمات لا تنتهي لأنه دائما ما تظهر خدمات جديدة، وهناك خدمات تستحدثها الحكومة.

واستكمل طلعت أن التحدي الأول والحقيقي أمام التحول الرقمي هو بناء قدرات بشرية وكوادر قادرة على بناء هذه المنظومة، مشيرا إلى أن هذا التحدي سيتم مواجهته بتدريب الشباب وإتاحة التدريبات والتعليم من خلال الانترنت ونشر المبادرات التدريبية وإتاحتها لأكبر عدد من الشباب والمواطنين.