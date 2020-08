The Umbrella Academy يتصدر الأعلى مشاهدة على نتفلكس يليه "جومانجي"

تصدر مسلسل The Umbrella Academy قائمة الأعلى مشاهدة على منصة نتفلكس داخل مصر، والمسلسل من بطولة إلين بيج، توم هوبر، ديفيد كاستانيدا.

وجاء في الترتيب الثاني فيلم Jumanji: Welcome to the Jungle، وهو من بطولة دواين جونسون، كارين جيلان، كيفن هارت، ومن إخراج جيك كاسدان.. وعرض الفيلم للمرة الأولى عام 2017، وتخطت أرباح الـ 962 مليون دولار.

وفي الترتيب الثالث يحل مسلسل، Locked Up، ويليه مسلسل Dark، ثم فيلم The Kissing Booth 2، وهو من إخراج Vince Marcello، وبطولة جوي كينج، جويل كورتني، يعقوب الوردي.

وفي الترتيب السادس يحل فيلم 365 Days، ويأتي فيلم You have got mail في الترتيب السابع لقائمة الأعلى مشاهدة على المنصة.

وYou have got mail من بطولة النجم توم هانكس وميج رايان.

الفيلم من إخراج نورا إيفرونا، وجرى إنتاجه عام 1998، ولاقى نجاحا كبيرا وقتها، وحقق أرباحا تخطت الـ 250 مليون دولار.

تكلفة إنتاج الفيلم 65 مليون دولار، ومدته ساعة و59 دقيقة، وتقييمه على موقع 6.6 من 10على موقع IMDB.. وترشح لجائزة جولدن جلوب.

وفي الترتيب الثامن يأتي فيلم The old guard، وهو من بطولة تشارليز ثيرون، The Old Guard فيلم أكشن - مغامرات، صدر للمرة الأولى يوم 10 من الشهر الجاري، ومن إخراج جينا برينس-بيثوود.

الفيلم مدته ساعتين و5 دقائق.. ويشارك تشارلز ثيرون بطولة الفيلم كل من كيكي لين، ماتياس شوينارتس، ومروان كنزاري.