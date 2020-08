أول سبتمبر.. نتفلكس تعرض Changeling لأنجلينا جولي

كشفت منصة نتفلكس عن عرض فيلم Changeling عبر منصتها يوم 1 سبتمبر المقبل.

وChangeling من بطولة أنجلينا جولي، كولم فيوري، إيمي ريان، ومن إخراج كلينت ستوود، وتأليف J. Michael Straczynski.

عرض الفيلم لأول مرة 31 أكتوبر 2008، ومدته ساعتين و21 دقيقة، وكانت تكلفة إنتاجه 55 مليون دولار، بينما حقق أرباح 113 مليون دولار.. بحسب موقع IMDB.

وترشح الفيلم لعدد من الجوائز بينها 3 ترشيحات أوسكار، وترشيحان جولدن جلوب، و8 ترشيحات بافتا.

يذكر أن منصة نتفلكس تعرض مجموعة أفلام مميزة الشهر الجاري، بطولة النجوم بينهم توم هانكس، آل باتتشينو، جوني ديب، توم كروز وغيرهم.

ومن بين الأفلام التي تعرضها المنصة، فيلم Blow بطولة جوني ديب، بينلوبي كروز، فرانكا بوتينتي، ومأخوذ من كتاب لـ بروس بورتر، وكتب سيناريو الفيلم David McKenna، وNick Cassavetes، إخراج تيد ديمي.

وتعرض فيلم You have got mail بطولة النجم توم هانكس وميج رايان، وإخراج نورا إيفرونا، وجرى إنتاجه عام 1998، ولاقى نجاحا كبيرا وقتها، وحقق أرباحا تخطت 250 مليون دولار.

وتعرض أيضا Any Given Sunday بطولة آل باتشينو، كاميرون دياز، جيمي فوكس، وجيمس وودز، إخراج أوليفر ستون.

وفيلم Vanilla Sky بطولة توم كروز، بينيلوب كروز، وكاميرون دياز، وإخراج كاميرون كرو. ,إنتاج عام 2001، وتكلف إنتاجه 68 مليون دولار، وحقق أرباحا تخطت 203 ملايين دولار.

وترشح Vanilla Sky لجائزة أوسكار في فئة أفضل موسيقى لكنه لم يحصدها، وترشح لجائزتي جولدن جلوب.