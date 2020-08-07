15 مرشحا لـ"قائمة من أجل مصر" بانتخابات الشيوخ في غرب الدلتا

ساعات قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11 و12 للمصريين داخل البلاد، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة في الدعاية بين المرشحين على المقاعد الفردية أملا في حصد أصوات الناخبين.

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ الحالية ترشح قائمة واحدة بالدوائر الخاصة بالنظام القوائم، وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر" تنافس بـ4 دوائر، هي: دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد" و"دائرة قطاع شرق الدلتا" و"دائرة قطاع غرب الدلتا"، تغرد فيهم بشكل منفرد، منتظرة حسم 100 مقعد بالمجلس المقبل، بشرط الحصول على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بكل دائرة من الدوائر الأربع التي تخوض عليها المنافسة,

وحدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقاً لنص قانون مجلس الشيوخ، طريقة حساب النصاب القانوني لإعلان فوز القائمة الوحيدة في الدائرة المخصّصة لنظام القوائم، الذي نص على أنه في حالة لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصّصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإذا كان على سبيل المثال عدد المقيدين فى دائرة بنظام القائمة نحو 10 ملايين ناخب، فإنه يلزم لإعلان فوز القائمة الوحيدة المترشّحة في هذه الدائرة على نسبة 5% من عدد المقيدين بتلك الدائرة، الذي يقدر بنحو 500 ألف صوت، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشّح لشغل المقاعد المخصّصة للدائرة.

وتضم أسماء مرشحي قائمة من أجل مصر بدائرة "قطاع غرب الدلتا" الأسماء الأتية:

أساسي 1 محمد رشاد عثمان محمد قاسم -

أساسي 2 محمد صبرى محمد أبو إبراهيم -

أساسي 3 إيهاب محمد محمود عبدالجواد أبو كليلة -

أساسي 4 أحمد شعبان حسين السيد -

أساسي 5 باهر محمد أمين غازي -

أساسي 6 هند محمد ممدوح حنفي امرأة

أساسي 7 دينا محمد نبيل محمد فتوح هلالي مرأة

أساسي 8 محمد وجيه عبدالله محمد خالد -

أساسي 9 وليد محمود إبراهيم الشرمه -

أساسي 10 محمد أشرف محمود حلمى الصيرفي -

أساسي 11 سمير السيد أحمد قاسم -

أساسي 12 وجيه رشدي يسى سنبل -

أساسي 13 سعيد إسماعيل ضيف الله حسين -

أساسي 14 هبه مكرم كامل شاروبيم امرأة

أساسي 15 صالح سلطان حسن منصور -

احتياطي 1 أحمد عبدالعزيز السيد خليل -

احتياطي 2 عبدالعزيز يس عبدالعزيز محمد هاشم -

احتياطي 3 محمد حسين حسن إبراهيم -

احتياطي 4 ابتسام عبدالنبي عباس عبدالنبي -

احتياطي 5 شريف فوزي محمد عبدالجواد -

احتياطي 6 مها محمد عادل أحمد سالم امرأة

احتياطي 7 جيهان عبدالعزيز محمد جمال الدين امرأة

احتياطي 8 وليد أحمد فؤاد عبدالحميد غنيم -

احتياطي 9 أسامة حسين محمد ناصف -

احتياطي 10 عادل عبدالصمد المغازي عبدالحميد الصيرفي -

احتياطي 11 محمود على محمود علوان -

احتياطي 12 هناء رشدي يس جندي سنبل امرأة

احتياطي 13 إبراهيم محمد إسماعيل ضيف الله -

احتياطي 14 ماري جميل نعمة الله داود امرأة

احتياطي 15 إسماعيل علام سلطان حسن -