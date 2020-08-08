حماية المستهلك: ننتظر رد "التعليم" على شكاوى مصروفات المدارس

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تواصل مع وزارة التربية والتعليم للرد في الشكاوى التي وصلت للمواطنين عن رفض بعض المدارس الخاصة والدولية رد جزء من مصروفات الفصل الدراسي الثاني الماضي.

وأضاف سمير، لـ"الوطن"، أن الجهاز تلقى عدة شكاوى من رفض بعض المدارس الخاصة رد جزء من مصروفات الفصل الدراسي الثاني، الذي بحسب شكوى أولياء الأمور كان وقت الدراسية الفعلية فيها 3 أسابيع، موضحًا أن الجهاز أرسل هذه الشكاوى للوزارة التي طلبت تأجيل الأمر لحين الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة، لتقديم رد تفصيلي لحل هذه الأزمة.

وشدد سمير على أن أي أسرة تواجه أزمات مع المدارس تقوم بالاتصال بالخط الساخن له وهو 19588، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز، وتطبيق الهاتف الذي يقدم نصائح وعرض كل الأحداث الحديثة داخل وخارج مصر.