اقتصادي: إعادة بناء مرفأ بيروت والمباني المحيطة تحتاج 3.5 مليار دولار

قال باسل الخطيب المحلل الاقتصادي، إن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والصحية في لبنان، تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت، لافتا إلى أنه دمر المرفأ القديم كليًا، بينما تضرر المرفأ الجديد جزئيًا، كما أن المحيط البالغ طوله 1 كم حول المرفأ، جرى تدميره كليًا من منازل ومحال ومكاتب.

وأضاف "الخطيب" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الآن" المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن المنازل ببيروت، والتي تبعد عن المرفأ بمسافة 1 كم حتى 10 كم، بها أضرار، لافتا إلى أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن إعادة بناء مرفأ بيروت، تحتاج نصف مليار دولار.

وأشار إلى أن إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة، البالغ عددها 50 ألف تقريبًا بين منازل ومؤسسات ومكاتب ومنطقة "الجميزة" الأثرية، تحتاج 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن خسائر المؤسسات المطعمية والفندقية والسياحية تبلغ مليار دولار، موضحا أن تقديرات الخسائر الاقتصادية تتراوح من 5 إلى 10 مليارات دولار، وهذه تقديرات غير رسمية.