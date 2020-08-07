أحزاب تكثف جولاتها الدعائية لمرشحيها قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي

قبل يوم من بدء الصمت الانتخابي، تكثف الأحزاب من حملاتها الدعائية الخاصة بمرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال تكثيف الجولات بين الناخبين وتعليق اللافتات في الدوائر الانتخابية.

يبدأ الصمت الانتخابي الساعة الثانية عشرة غداً السبت، على أن يفتح باب التصويت في الانتخابات للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس الجاري، وللمصريين في الداخل يومي 11 و12 من الشهر ذاته.

وكثف حزب مستقبل وطن من لقاءات العاملين في الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية لحشدهم للمشاركة في الانتخابات، فضلاً عن تشكيل غرف عمليات وتسكين مناديب الحزب في اللجان الانتخابية.

وتقول النائبة شادية ثابت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لـ"الوطن"، إن جولات الحزب تشمل حث ذوي القدرات الخاصة على الخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وكذلك لقاءات مع السيدات أعضاء نقابات العاملين في شركات قطاع الأعمال العام لحثهن على زيادة معدلات الحشد فى العملية الانتخابية.

وفي ذات السياق، بدأ حزب الوفد في لقاءات مكثفة مع المرأة لتحفيزها على المشاركة في العملية الانتخابية، بجانب الجولات الميدانية الدعائية لمرشحيه في الدوائر وعرض برامجهم الانتخابية على الناخبين.

وتوضح الدكتورة منى مكرم عبيد، المستشار السياسي لرئيس حزب الوفد، لـ"الوطن"، أن حملات الحزب تهدف للقاء الناخبين لتوعيتهم بضرورة المشاركة في الانتخابات، وتوضيح مهام مجلس الشيوخ لكبار السن وطريقة التصويت في العملية الانتخابية.

ومن جانبه، يقول أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب يكثف في الوقت الراهن من حملته التي تهدف لحث المواطنين على المشاركة بكثافة في الانتخابات واختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ بكل نزاهة وشفافية.

ويضيف الشاهد لـ"الوطن"، أن حملة الحزب تشمل توضيح أهمية مجلس الشيوخ للناخبين في المنظومة التشريعية وطريقة التصويت في الانتخابات، فضلا على توعيتهم بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على صحة الجميع.