"الوزراء": 180 جنيهاً انخفاضاً في إنفاق الفرد عقب "أزمة كورونا"

انخفض معدل استهلاك وإنفاق الأسرة المصرية، عقب انتشار أزمة كورونا، فى المتوسط ما بين 153 و180 جنيهاً للفرد الواحد فى الشهر، بحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، خلال شهر يوليو، والذى حمل عنوان «تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى».

ارتفاع مشتريات الأغذية والمشروبات.. وتراجع الملابس والتبغ والسلع المنزلية والأثاث والمفروشات

واستند المركز، فى تقريره، إلى تقديرات «المنظمات الدولية»، حيث أشار إلى وجود توقعات بانخفاض معدل التضخم فى مصر عام 2020، ليُسجل 5.9%، مقابل 13.9% عام 2019، وهو معدل تراجع أعلى بكثير من المعدل العالمى، ومعدل الاقتصادات الناشئة. وأرجع التقرير انخفاض «معدل التضخم»، لتراجع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكى للأسر ليسجل 5% فى 2020، مقابل 16.4% فى 2019، خاصة السلع غير الضرورية.

وتركز التراجع فى الإنفاق على شراء الملابس، بانخفاض 11.9%، وشراء منتجات العناية الشخصية بتراجع 6.8%، والإنفاق على الأثاث والمفروشات بـ12.7%، والسلع المنزلية بـ12.3%، والإنفاق على الألعاب والأدوات الرياضية بـ11.7%، والصرف على المشروبات الكحولية والتبغ بـ8.1%. ومن المتوقع ارتفاع «الإنفاق الأساسى» للفرد فى مصر بمعدل 6.8%، و«غير الأساسى» 1.7%، والإنفاق على الأغذية والمشروبات 18%، بحسب التقرير.

وتنفرد مصر، حسب التقرير، بكونها الدولة الوحيدة فى الاقتصادات الناشئة والدول النامية التى يتوقع أن تحقق معدل نمو موجب خلال عام 2020، يُقدر بنحو 2%، مع توقع حدوث تراجع قدره 0.7% لكل شهر تستمر فيه الأزمة العالمية، كما يتوقع أن تسجل الاقتصادات الصاعدة انكماشاً يُقدر بنحو 3%. وحدوث انكماش فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنحو 4.9% عام 2020، بسبب الإغلاق، وبنحو 3% فى الاقتصادات الناشئة، وأن يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 2%.