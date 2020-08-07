رئيس التحرير

محمود مسلم

محلل سياسى: سرقة جزء من نترات الأمونيوم من مرفأ بيروت قللت الكارثة

كتب:

محمد عزالدين
10:51 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

قال الكاتب الصحفى والمحلل السياسى اللبنانى، محمد صالح الرز، إن التحقيقات ستكشف حجم الفساد والمؤامرة على لبنان، حيث إن حجم نترات الأمونيوم التى انفجرت في مرفأ بيروت تم سرقة جزء منها في السابق، حيث تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار.

وأضاف الرز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أنه إذا انفجرت بالكامل لدمرت بيروت بالكامل، ولكن ما تبقى منها دمر نصف لبنان، وهناك احتمال آخر بأن ما حدث عملية إرهابية في بيروت".

وأشار إلى أن مصر هى أم العرب وحاضنة العرب وهى الأساس والدرع المتين لكل عربى شريف، كما أن مصر طوال تاريخها الحديث، لم تتخلى عن لبنان في أى أزمة من أزماته منذ استقلاله.

 

اقرأ المزيد:

نصر الله ينفي وجود أية أسلحة لحزبه في ميناء بيروت

برنامج التاسعة : حلقة استثنائية من موقع الإنفجار في بيروت

أستاذ علاقات دولية لبناني: كل العرب دمعت عيونهم لانفجار بيروت

سفير مصر لدى بيروت: نتضامن مع لبنان في محنة الانفجار المدمر

كيف ساعدت نترات الأمونيوم في وقوع انفجار مرفأ بيروت؟

دبلوماسي لبناني: نشكر روسيا على دعمها لشعبنا عقب انفجار ميناء بيروت

المستشفى تدمر.. ممرضة بيروت تروي لـ"الوطن" لحظات إنقاذ الرضع الخمسة