محلل سياسى: سرقة جزء من نترات الأمونيوم من مرفأ بيروت قللت الكارثة

قال الكاتب الصحفى والمحلل السياسى اللبنانى، محمد صالح الرز، إن التحقيقات ستكشف حجم الفساد والمؤامرة على لبنان، حيث إن حجم نترات الأمونيوم التى انفجرت في مرفأ بيروت تم سرقة جزء منها في السابق، حيث تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار.

وأضاف الرز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أنه إذا انفجرت بالكامل لدمرت بيروت بالكامل، ولكن ما تبقى منها دمر نصف لبنان، وهناك احتمال آخر بأن ما حدث عملية إرهابية في بيروت".

وأشار إلى أن مصر هى أم العرب وحاضنة العرب وهى الأساس والدرع المتين لكل عربى شريف، كما أن مصر طوال تاريخها الحديث، لم تتخلى عن لبنان في أى أزمة من أزماته منذ استقلاله.