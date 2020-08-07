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"مميش": أوجه الشكر لكل من شارك ومول قناة السويس الجديدة

كتب:

محمد عزالدين
01:52 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
الفريق مهاب مميش

الفريق مهاب مميش

وجه الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي اتخذ قرار حفر قناة السويس الجديدة، بعد عرض الفكرة عليه، كما وجه الشكر لكل من شارك ومول في حفر قناة السويس الجديدة.

وأضاف "مميش"، خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن حفر قناة السويس الجديدة، أول مشروع ينفذ بعد ثورة 30 يونيو، الذي أكد أن المصريين عادوا بقوة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى أن التاريخ سيكتب أن السيسي اتخذ القرار في وقت صعب، واختصر التنفيذ من 3 سنوات لسنة واحدة.

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