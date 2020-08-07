إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مصر أسوان الزراعي بقنا

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، في تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص على طريق "مصر - أسوان" الزراعي أولاد سرور، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا الجامعي.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد إصابة 6 أشخاص بطريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية أولاد سرور.

وكشفت تحريات المباحث، أن التصادم حدث نتيجة السرعة الذائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائقين، وأسفر عن إصابة كل من صابرة إبراهيم عبد الحميد 40 عاماً، وعبدالحميدحسن حسين 35 عاماً، و عبد الرحمن قرشى حسين 10 سنوات، وقرشى حسن حسين 46 عاماً، و عبد الله قرشى حسن 15 عاماً، و عمرقرشى حسن 4 أعوام.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.