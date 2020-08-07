"التعليم العالي": عاملان لتحديد الحد الأدنى للقبول في أي كلية  

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك خلط لدى البعض بين الحد الأدنى للتقدم لمرحلة التنسيق، والحد الأدنى للقبول في أي كلية، موضحا أن الوزارة تحدد الحد الأدنى للتقدم للمرحلة، ويتم تقسيمها لثلاث مراحل.

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن الحد الأدنى للقبول في أي كلية يحدده عاملين، وهما الأعداد التي تقرر قبولها في هذه الكليات وفقا للقدرة الاستيعابية والمعايير الموضوعة وكذلك رغبة الطلاب.

وأوضح أن كليات الطب المصرية حصلت على اعتماد من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي في 2019 ولمدة 10 سنوات واصبحت شهادات تلك الكليات معتمدة في أي مكان في العالم.