انتهاء 53% من مشروع حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية

أعلنت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي في الإسكندرية برئاسة محمد متولي، مدير عام الآثار انتهاء 53% من أكبر المشروعات التي تحدث، وهو مشروع حماية قلعة قايتباي بمنطقة بحري أكبر وأهم مقصد سياحي في المدينة الساحلية.

ومشروع حماية قلعة قايتباي، تنفذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بناء على التنسيق مع وزارة الآثار ووفق الموافقة الصادرة من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، هو مشروع حماية لموقع أثري على الشواطئ المصرية بتكلفة 267 مليون جنيه، وتبلغ مدة المشروع 20 شهرا بخلاف التوقف خلال فترة النوات.

ويعد من أهم المشروعات المقامة لحماية موقع أثري على سواحل الشواطئ المصرية، والذي بدأ في أغسطس 2018.

ونفذت حاجز الأمواج داخل البحر وبعيدا عن مواقع الآثار الغارقة، وجارٍ إقامة كوبري كممشي داخل البحر، كما جرى تشوين كميات كبيرة من الأحجار على يمين ويسار الممشي بطول بأحجام مختلفة ما بين 3 أطنان، 7 أطنان، و15 طنا، وسيجرى عمل خوازيق خرسانية بقطر 50 سم حول القلعة وحقن لكل الفجوات الصخرية لحماية قلعة قايتباي.

مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، إضافة إلى تنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب و تنشيط السياحة ودعم الاستثمار، بقيمة تقديرية 235 مليون جنية ومدة العمل المقررة للمشروع 20 شهرا، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية عام 2020.