عقبة: اهتمام الدولة السبب في انخفاض أعداد مصابي كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن السبب وراء انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا في الوقت الحالي المنظومة الناجحة التي بدأت باهتمام القيادة السياسية التي اتخذت العديد من الإجراءات منها تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة هذه الجائحة؛ إضافة إلى الإجراءات الحكومية المتزامنة مع الأعداد والمناسبات المختلفة مثل الأعياد والامتحانات الخاصة بالجامعات والثانوية العامة.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه كان يوجد معاونة ومشاركة بين الوزارات والهيئات في تطبيق الاجراءات اللازمة لمنع التفشي وتوفير جميع احتياجات المواطنين من أدوية وأغذية والتكامل في إعانة عمال اليومية والقائمين على الأعمال السياحية في الفترة التي شهدت توقف للأعمال بجانب تضافر جهود المواطنين الذي كان له تأثير كبير مع التزامهم بأساليب الوقاية.

وأكد، أن وزارة الصحة وجيشها الأبيض وقفوا على خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، وكل هذه كانت أسباب هامة للوصول للنتيجة الحالية، مشددًا على أن انخفاض الأعداد لم يحدث بسبب تغيرات بفيروس كورونا ولكن بمجهودات قامت بها الدولة والمواطنين وبالتالي وصلنا لأعداد قليلة من الإصابة في الوقت الحالي.

وأشار عقبة، إلى أن الفترة الحالية هي فترة حرب مع الفيروس وطرفيها هو المواطن وإجراءات الدولة ووزارة الصحة وأطبائها، والطرف الآخر هو الفيروس ومن يدعمه من جاهل ومستهتر ومن يهول من الفيروس، خاصة وأن من يهول الأمر يستخدم أدوية وفيتامينات ليست لها أي علاقة بالوقاية من الفيروس خصوصا وأن الوقاية لها أساليب خاصة، مشددا على أن استخدام المواطنين للمكملات والفيتامينات والأدوية دون استشارة الطبيب لها آثار سلبية كبيرة لابد أن نتوقعها من الآن، مؤكدًا أنه الأطباء رصدوا مؤخرًا الكثير من المرضى، ممن يعانون من استخدامهم لأدوية بدون ضرورة أو استشارة طبيب.

وشدد على أن الأدوية يعتبرها الأطباء سموم ويجب استخدامها بحكمة ولابد من الرجوع للمختصين وإلا لن يكون هناك إلا آثار سلبية من تناول هذه الأدوية.