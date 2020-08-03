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الحزن يخيم على تلا لوفاة 3 شباب في تصادم سيارتي ملاكي وأجرة

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إبراهيم الديهي
07:09 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد وفاة 3 شباب، أمس، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى أجرة على طريق تلا - طنوب. 

وتلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مامو مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع 3 أشخاص، وهم "أ.ا"، و "ع.ا" و "خ.ا" في حادث تصادم على طريق تلا طنوب، حيث تم نقلهم إلي المستشفى، لكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة هناك. 

وشيع المئات من أهالي مركز تلا جنازة الشباب الثلاثة وسط حالة من الحزن خيمت علي إجراءات الدفن.

انتقلت مباحث تلا إلى مكان الواقعة لمعرفة أسباب الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة. 

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