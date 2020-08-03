مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بطريق نادي الشرطة بالمحلة

شهد طريق نادي الشرطة "المحلة – زفتي " الفرعي بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع طفل وإصابة 3 أخرين فى حادث تصادم سيارتين أخدهما عكس الإتجاه وتم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل الضحايا والمصابين الى طوارىء مستشفي المحلة العام .

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطاراً من العقيد محمد فتحي مأمور قسم ثان المحلة بورود إخطارا من لادارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين علي طريق نادى الشرطة بدائرة القسم .

كما باشرت القيادات الأمنية برئاسة الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث القسم بانتقالها إلي موقع الحادث .

وتبين من المعاينه الأولية للأجهزة الأمنية وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي نتيجه سير أحدهم عكس الاتجاه مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 3 أخرين .

كما نقل الجثة والمصابين للمستشفي العام من خلال الدفع بسيارتين إسعاف وتم إعادة تسيير الحركة المرورية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .