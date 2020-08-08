رئيس التحرير

محمود مسلم

إحكام الرقابة المرورية محور اجتماع محافظ أسوان بمدير الأمن

كتب:

عبد الله مشالي
12:35 م | السبت 08 أغسطس 2020
محافظ أسوان يلتقي بمدير الأمن لمراجعة إعادة الإنضباط للشارع الأسوانى

محافظ أسوان يلتقي بمدير الأمن لمراجعة إعادة الإنضباط للشارع الأسوانى

إعادة الانظباط للشارع الأسواني كان محور اجتماع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمدير الأمن اللواء مصطفى عبد الفتاح بمكتب المحافظ.

وتناول الاجتماع العديد من محاور العمل المختلفة وخاصة إحكام الرقابة المرورية في مدينة أسوان، ومختلف مدن المحافظة لمواجهة ظاهرة انتشار الدرجات النارية ومركبات التوك توك والتروسيكل للحد من الفوضى والحوادث المرورية.

كما جرى التأكيد على مواجهة ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين بالأسواق والشوارع الرئيسية.

فيما جرى التنسيق لاستكمال الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة الـ 16، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ المزيد:

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مصر أسوان الزراعي بقنا

رفع كفاءة شبكة الكهرباء في أسوان لخدمة 540 ألف مشترك

خروج 10 مصابين بكورونا من عزل أسوان بعد تعافيهم

أسوان تستعد لانتخابات "الشيوخ" بتجهيز 255 لجنة فرعية

مقر وإجراءات تقديم تظلمات طلاب الثانوية في أسوان

"الفتوى" تنهي نزاعا بين "الزراعة" و"محلية أسوان" على 36 ألف جنيه

استمرار رفع الإشغالات أمام المحلات التجارية بغرب مدينة أسوان

رئيس محكمة أسوان: جاهزون لاستقبال انتخابات الشيوخ بمنافسة 12 مرشحا