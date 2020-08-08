إحكام الرقابة المرورية محور اجتماع محافظ أسوان بمدير الأمن

إعادة الانظباط للشارع الأسواني كان محور اجتماع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمدير الأمن اللواء مصطفى عبد الفتاح بمكتب المحافظ.

وتناول الاجتماع العديد من محاور العمل المختلفة وخاصة إحكام الرقابة المرورية في مدينة أسوان، ومختلف مدن المحافظة لمواجهة ظاهرة انتشار الدرجات النارية ومركبات التوك توك والتروسيكل للحد من الفوضى والحوادث المرورية.

كما جرى التأكيد على مواجهة ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين بالأسواق والشوارع الرئيسية.

فيما جرى التنسيق لاستكمال الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة الـ 16، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.