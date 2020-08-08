إصابة 10 في حادثي طريق بإيتاي البارود بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص، اليوم، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادثي تصادم بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وأزيلت آثار الحادثين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد باصطدام سيارة ملاكي بالحواجز الخرسانية بطريق "القاهرة - الأسكندرية" الزراعي، أمام قرية جنبواي، وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد إيهاب الشعيري، 27 سنة، وملك إيهاب الشعير، 6 سنوات، وفريدة محمد ابراهيم الصواف، 12 سنة، وسلمى أحمد الصواف، 12 سنة، ونور محمد رضوان، 17 سنة، ومحمد ابراهيم الصواف، 47 سنة، ونُقل المصابون لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق كوم حمادة - إيتاي البارود، وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد رجب عياد، 45 سنة، وهدى ابراهيم حسان، 65 سنة، وهالة رزق النوام، 30 سنة، ابراهيم احمد حسان، 15 سنة، وتم نقلهم لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.