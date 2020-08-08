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بدء اختبار القدرات لالتحاق بكلية التربية الرياضية بسوهاج

كتب:

خالد الغويط
03:15 م | السبت 08 أغسطس 2020
بدء اختبار القدرات لطلاب الثانوية لالتحاق بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

بدء اختبار القدرات لطلاب الثانوية لالتحاق بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، للالتحاق بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، وسط إجراءات أحترازية مشددة بدءا من اليوم 8 أغسطس إلى 20 من نفس الشهر.

وأوضح الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن اليوم قد جرى سحب الملفات، ومن المقرر أن يبدأ غدا الأحد الموافق 9 أغسطس الاختبارات الرياضية والمهارية والطبية واللياقة البدنية.

وقال الدكتور إبراهيم البرعي عميد الكلية، إن الطلاب سجلوا أسماءهم إلكترونيا لإجراء اختبارات القدرات منذ يوم الخميس 6 أغسطس 2020 / 2021، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي :www.tansik.egypt.gov.eg.

 

 

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