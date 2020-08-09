حظك اليوم الأحد 9-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بحبه الدائم للعمل، وسعيه المستمر وراء النجاح، ممهما كلفه الأمر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب ونجاحات وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك كل الحيوية والطاقة وترتفع معنوياتك وتبدو قادرا على العطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية مادونا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أغسطس.